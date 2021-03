Installati 15 distributori di gel igienizzante alle fermate dei bus

Da oggi, in corrispondeza di 15 fermate dell'autobus a Trieste, sono stati installati altrettanti dispenser di gel igienizzante: da piazza della Libertà a via Alberti, da piazza Oberdan a piazza Goldoni, dalle rive a largo Barriera. L’iniziativa risponde alle sollecitazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che a fine febbraio aveva proposto una mozione per installare dispenser di gel su tutti gli autobus di Trieste Trasporti, e alla discussione che ne era seguita in commissione congiunta lo scorso 4 marzo. «Abbiamo spiegato al Consiglio comunale che l’installazione dei dispenser a bordo dei mezzi non è una strada praticabile, sia per una questione di sicurezza (si rischierebbe di imbrattare i pianali degli autobus rendendoli scivolosi) e sia per ragioni logistiche (il rabbocco si renderebbe necessario almeno tre volte al giorno, per 271 vetture). Posizionare i dispenser alle principali fermate» spiega Pier Giorgio Luccarini, presidente di Trieste Trasporti «ci è sembrato un buon compromesso: cominciamo con 15 posizioni e, all’esito di questa sperimentazione, valuteremo se e in quale misura estendere l’esperienza. È una piccola iniziativa che sosteniamo però con grande convinzione e spirito di responsabilità. Bisogna dire che altrove in Italia esperienze analoghe non sono state particolarmente felici, perché i dispositivi sono stati quasi ovunque vandalizzati o sottratti, ma contiamo molto sul senso civico di Trieste. Ringrazio Fratelli d’Italia e tutti coloro che in Consiglio comunale hanno ritenuto di condividere questo percorso». L’azienda provvederà più volte al giorno al rabbocco dei dispenser.

