Non torna a casa, la famiglia chiama i soccorsi: 50enne ritrovata in bosco il giorno dopo

L'hanno ritrovata e trasportata all'ospedale di Cattinara per i successivi accertamenti di salute dopo una notte passata all'addiaccio nei boschi di Prosecco. Protagonista una donna di 50 anni residente nel comune di Trieste che nella giornata di ieri non ha fatto rientro alla sua abitazione. E' stata la famiglia a segnalare il mancato rientro alle forze dell'ordine. Le ricerche hanno impegnato il Soccorso Alpino e Speleologico del capoluogo giuliano, i vigili del fuoco e la polizia di Stato, oltre ai sanitari del 118. La cinquantenne è stata ritrovata in stato confusionale ma in buone condizioni, non distante dall'ex campo di baseball dell'Alpina.