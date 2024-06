Giovane marocchino disperso, si cerca Ayoub nelle acque del porto vecchio

TRIESTE - Si chiama Ayoub il ventiquattrenne di origini marocchine e senza fissa dimora che, dalle prime luci dell'alba dell'11 giugno, risulta disperso dopo essere caduto in acqua tra i moli III e IV del porto vecchio. La sua scomparsa è avvenuta in una zona non lontana dagli edifici di proprietà del Comune di Trieste dove numerosi migranti vivono ormai da diversi mesi. Giovani che come fantasmi vagano per la città di giorno, per poi rientrare nei magazzini ex Maneschi di sera. Secondo quanto in possesso di chi indaga il caso della sua scomparsa sembra affondare le radici nel contesto di una bravata. La ricostruzione ufficiale è più o meno la seguente: Ayoub (il cui cognome non è ancora stato individuato, né diffuso) passa la serata assieme ad altri ragazzi (il numero preciso ancora non si conosce), sono su di giri, lui decide di tuffarsi in acqua ma non riemerge. I ragazzi che sono con lui scappano a gambe levate.

Un tuffo, una bravata o qualcosa di più?

"Ogni tanto lo vediamo nella zona di piazza Garibaldi a bere" così alcuni richiedenti asilo che da mesi hanno trovato rifugio nei magazzini del Comune "ma non lo conosciamo". In questi giorni c'è parecchio viavai nell'area tra l'ingresso del porto vecchio e il molo IV. Lo sa chi lavora da tempo nel cantiere affidato all'impresa di costruzioni Rosso e che vede, quotidianamente, l'andirivieni di migranti e di persone. Sulle vecchie balconate in ferro dei palazzi asburgici sono state posizionate anche delle telecamere di videosorveglianza. Forse è proprio visionandole che si riuscirà ad aggiungere qualche dettaglio alla storia per ristabilire la verità. Al momento Ayoub risulta disperso e il primo giorno di ricerche non ha dato alcun esito. Dopo il tuffo Ayoub non è risalito. Secondo un'altra testimonianza alla festa sarebbe spuntata anche della cocaina, mischiata all'alcool.

Le ricerche per tutto il giorno

Durante la giornata di ricerche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno circoscritto l'area tra il molo III e il molo IV. Si sono calati numerose volte, senza trovare alcunché. Le ricerche si orientano nella direzione di trovare un cadavere, come se Ayoub fosse già dato per morto. I ragazzi che erano con Ayoub, subito dopo il "tuffo", si sono dileguati e ci sarebbe un'unica testimonianza. Dopo i fatti una ragazza triestina parte del gruppetto è stata portata al pronto soccorso di Cattinara. Ma è solo lei, in questa storia, la testimone chiave? O ci sono altre persone che potrebbero saperne di più? E soprattutto, la vicenda è andata davvero come vuole il racconto ufficiale di questa prima giornata o c'è qualcuno che ha, di fatto, scatenato la reazione di Ayoub?

Le testimonianze

Nell'area dove Ayoub è scomparso un ragazzo dai lineamenti nordafricani arriva trafelato, vestito ancora da lavoro. Sono quasi le 18. Ha i jeans sporchi di vernice, come chi lavora nell'edilizia. Parla al cellulare, da dietro le transenne arancioni che delimitano l'area di cantiere guarda quel varco tra i palazzi dove Ayoub si è buttato in acqua. Si mette le mani nei capelli, inizia a piangere, poi tira un calcio di rabbia all'erba e sparisce dentro i magazzini di porto vecchio. Nella stessa zona, poco prima, due giovani ragazze stazionano davanti al magazzino 2. "Non parlare, è giornalista, non dire niente". Poi invece emerge qualcosa. Una delle due afferma di aver conosciuto Ayoub. "Ora mi faranno il terzo grado" racconta, per poi andarsene verso piazza Libertà.