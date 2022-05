Disperso a Cogne: si cerca il triestino Raphael Rinaldi

Da domenica non si hanno più notizie di Raphael Rinaldi. L'uomo, un cinquantenne triestino che vive e lavora a Chamonix (Francia), è disperso a Cogne in Val d'Aosta. Lo riporta il Tgr Rai Fvg. L'auto di Rinaldi è stata trovata a Lillaz dai carabinieri, regolarmente chiusa. Domenica il cinquantenne avrebbe dovuto incontrare il fratello Andrea, che si trovava in zona per fare delle riprese televisive del Giro d'Italia di ciclismo. L'incontro non è mai avvenuto. Per provare a rintracciarlo, i soccorritori utilizzeranno anche un rilevatore elettronico 'Recco'. Il sistema, oltre a individuare gli omonimi riflettori inseriti nell'abbigliamento invernale per la ricerca sotto valanga, può essere in grado di localizzare telefoni cellulari, anche scarichi (come in questo caso). Rispetto agli scorsi giorni, le ricerche oggi interesseranno un'area più vasta. Impegnati nell'operazione il soccorso alpino valdostano, soccorso alpino della Guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri e forestali, anche con l'impiego dell'elicottero della protezione civile e delle unità cinofile.