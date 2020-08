Troppe chiamate al Distretto 1: i nuovi recapiti utili

A causa dell'elevato numero di chiamate per fissare un appuntamento presso l'anagrafe sanitaria del Distretto 1: i numeri telefonici 040 399 7814 e 7850 (attivi dalle ore 13.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì), potrebbero risultare occupati.

Si informa che, in alternativa, sono attivi i seguenti indirizzi mail:

📌sportelloamministrativo1@asugi.sanita.fvg.it per le iscrizioni al servizio sanitario regionale dei cittadini italiani, comunitari e non comunitari; registrazione di esenzioni per patologia, invalidità e gravidanza, richieste di appuntamento.

📌cambiomedico@asugi.sanita.fvg.it per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera di libera scelta. I moduli da allegare alla richiesta sono disponibili al seguente link: https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12_cambio_medico_via_email. Distretto 2 : il numero telefonico +39 040 3992977 (attivo dalle ore 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì), potrebbe risultare occupato.

Si informa che, in alternativa, è attivo il seguente indirizzo mail:

📌sportellid2@asugi.sanita.fvg.it

per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera di libera scelta (moduli da allegare disponibili al seguente link https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12_cambio_medico_via_email.html ) Distretto 3 : il numero telefonico +39 040 3995810 (attivo dalle ore 09:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì), potrebbe risultare occupato.

Si informa che, in alternativa, sono attivi i seguenti indirizzi mail:

📌dist3amm.valmaura@asugi.sanita.fvg.it

per le iscrizioni al servizio sanitario regionale dei cittadini italiani, comunitari e non comunitari; registrazione esenzione per patologia, invalidità e gravidanza; autorizzazione presidi assorbenza e altri, richiesta appuntamenti ecc);

📌 cambiomedico@asugi.sanita.fvg.it

per la scelta del medico di medicina generale/pediatra di libera di libera scelta (moduli da allegare disponibili al seguente link https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12_cambio_medico_via_email.html ) Distretto 4: il numero telefonico 040 399 7465 (attivo dalle ore 08.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì), potrebbe risultare occupato.

Si informa che in alternativa, sono attivi i seguenti indirizzi mail:

📌amministrative.d4@asugi.sanita.fvg.it per le iscrizioni al servizio sanitario regionale dei cittadini italiani, comunitari e non comunitari; registrazione esenzione per patologia, invalidità e gravidanza; autorizzazione presidi assorbenza e altri, richiesta appuntamenti ecc)

📌 cambiomedico@asugi.sanita.fvg.it per scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera di libera scelta (moduli da allegare disponibili al seguente link https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_12_cambio_medico_via_email.html)