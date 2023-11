Banda larga, bike sharing e aiuti alle imprese: nasce il "distretto del commercio"

TRIESTE - Nasce il distretto del commercio “Trieste Commerciale”, la ricetta del Comune e della Regione per rilanciare il commercio in città, anche nelle zone periferiche, attraverso pianificazione urbana, analisi delle tendenze economiche e iniziative mirate. Un progetto che ha in seno anche mutamenti urbanistici e di mobilità, come la creazione di nuove ciclostazioni di bike sharing in zone periferiche, bandi per le imprese e investimenti nelle infrastrutture, oltre a iniziative di marketing e animazione urbana. Sotto la regia del manager di distretto Nicola De Luca, si delineerà quindi una sinergia tra pubblico e privato, che condivideranno una vera e propria strategia d'investimento. Il progetto ha come capofila il Comune di Trieste, che lavorerà in sinergia con Confcommercio Trieste, URES Unione Regionale Economica Slovena, Camera di Commercio della Venezia Giulia, e l’Università degli Studi di Trieste, che condividerà le sue competenze in manteria di analisi economica e rigenerazionie urbana.

Si parte con un progetto pilota che riguarda il centro storico, i rioni di Roiano e San Giacomo e le direttrici che li collegano al centro stesso. Questo primo step sarà realizzato con il contributo di un milione di euro, di cui più di metà a carico del Comune e la restante parte da contributi regionali. Per quanto riguarda gli interventi di infrastrutturazione si interverrà con l’installazione della banda larga, che farà la parte del leone con un investimento di oltre 470mila euro. Saranno installate reti in fibra ottica (già presenti a San Giacomo, saranno estesi anche a Roiano), con nuovi sistemi di video sorveglianza e rete WiFi ad accesso pubblico. Saranno poi creati ciclostazioni di bike sharing in zone strategiche dell’area pilota, arredi urbani quali fioriere e panchine con un’immagine coordinata comune, e si lancerà un bando rivolto alle imprese dell’area "pilota" per investimenti sulla digitalizzazione e la sostenibilità. In seguito si auspica di estendere l’esperienza del progetto pilota anche al rione di Servola, ai borghi carsici (Prosecco Opicina e Basovizza) e alle altre aree dei mercati e delle fiere comunali.

Saranno anche realizzate iniziative specifiche di marketing e animazione territoriale, per estendere la vitalità del centro cittadino anche alle aree periferiche della città. Il distretto del commercio costituirà uno strumento che, ha spiegato l’assessore Tonel, “permetterà di affrontare le criticità del settore del commercio derivanti principalmente dall'avvento del commercio on line”. L'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha precisato che “lo strumento dei Distretti del Commercio funziona molto bene ed attualmente nella nostra Regione sono 20 i distretti. Quando si è iniziato non si conosceva la risposta dei territori, ma la risposta è arrivata da 120 comuni”.