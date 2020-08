Forte odore di gas nel distretto di Valmaura, decine di persone in strada

Decine di persone sono uscite dalla struttura che ospita il Distretto sanitario di Valmaura a causa di un forte odore di gas che si è propagato all'interno dell'edificio poco dopo le 13:30. Il personale dipendente e gli utenti presenti nel Distretto si sono autoevacuati ed è stato fatto scattare l'allarme attraverso la segnalazione fatta al 112. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che stanno eseguendo i necessari accertamenti per constatare le cause del forte odore di gas. Lo stesso odore è stato segnalato in altre zone della città come via Baiamonti e ratto della Pileria. La notizia è in aggiornamento.

