Sconti carburanti: ecco come trovare il distributore più economico in città

Da ieri, 1 settembre, sono in vigore in alcune zone del Fvg gli sconti di 29 centesimi di euro al litro per la benzina e 20 centesimi a litro per il gasolio. A queste agevolazioni si aggiunge un extra sconto di 5 centesimi di euro al litro per le vetture ibride, inoltre grazie all'accordo tra l'Amministrazione regionale e le compagnie petrolifere alcune di queste ultime applicheranno per il mese di settembre una riduzione del prezzo dei carburanti di 5 centesimi al litro nelle aree di Trieste e Gorizia. I prezzi applicati dai gestori degli impianti di distribuzione si possono trovare sul sito della Regione che pubblica giorno per giorno gli aggiornamenti forniti dagli addetti ai lavori.

