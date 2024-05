Divano prende fuoco in un appartamento a Servola: un’intossicata

TRIESTE - Scoppia un incendio in un appartamento di via Pitacco, nel rione di Servola, ma i vigili del fuoco intervengono e impediscono il propagarsi delle fiamme. Alle ore 16.30 circa di oggi, 23 maggio, gli operatori sono intervenuti con due squadre e un autoscala, l'autobotte e il funzionario di guardia e hanno trovato la proprietaria dell'appartamento già in strada assieme ad altri condomini. Una squadra ha raggiunto l'alloggio in fiamme, mentre l'altra verificava che tutti i condomini fossero usciti dai propri appartamenti.

I vigili del fuoco hanno trovato nel soggiorno un divano in fiamme e il fuoco si stava propagando anche al resto dell'appartamento, ma i soccorritori sono riusciti a contenerle al solo soggiorno. La proprietaria dell'appartamento è stata soccorsa e trasportata dal 118 all'ospedale per i controlli del caso, avendo inalato del fumo. Recuperati anche due gatti che vivevano con la signora, poi consegnati al personale in buono stato. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Sul posto la polizia di stato e polizia locale.