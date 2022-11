Arresti al Trieste Airport

Arrestati in aeroporto con documenti falsi: tra loro una madre con due figli

L'arresto è avvenuto all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. In cinque, tra cui i due minori, cercavano di imbarcarsi sul volo per Londra Stansted. La madre è stata collocata ai domiciliari in una struttura ricettiva insieme ai due figli, due uomini sono in carcere a Gorizia