Coronavirus, oltre mille domande il primo giorno per i buoni spesa

Sono 1130 le domande pervenute al Comune di Trieste per ricevere i buoni spesa natalizi introdotti per fornire sostegno alle persone e alle famiglie più colpite dalle chiusure disposte a livello regionale e nazionale al fine di contenere la pandemia. Lo ha annunciato l'assessore comunale Grilli su un post Facebook, nel quale ha anche specificato che le domande corrispondono a circa 350 mila euro di buoni spesa. Ma i numeri della prima giornata non finiscono qui: sono 300 gli utenti registrati che però devono ancora inviare la domanda, oltre 500 le telefonate per la richiesta di chiarimenti e informazioni. "Tutto è filato liscio - conclude Grilli - Certamente qualcuno avrà atteso ma era il primo giorno e vi prego di avere pazienza. Un plauso a tutti gli operatori! Avanti così!".