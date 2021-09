Viola più volte i domiciliari per consumare stupefacenti: 27enne torna in carcere

Si tratta di un triestino che si trovava agli arresti domiciliari per violenza privata e tentato omicidio commessi a Trieste lo scorso anno.

I Carabinieri della Stazione di Villa Opicina hanno eseguito un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne triestino, tossicodipendente, che si trovava agli arresti domiciliari per violenza privata e tentato omicidio commessi a Trieste lo scorso anno. Al giovane, gravato da diversi precedenti di polizia, erano stati concessi gli arresti domiciliari a condizione che svolgesse attività lavorativa e seguisse un programma terapeutico riabilitativo. Ma lui, invece di attenersi alle prescrizioni e impegnarsi nei lavori socialmente utili, approfittava delle ore all’aperto trascorrendo il tempo a consumare stupefacenti. Viste le numerose relazioni negative nei suoi confronti e il rischio di vanificare il programma riabilitativo, l’Autorità Giudiziaria ha deciso di revocare ogni beneficio e ha incaricato i Carabinieri della Stazione di Villa Opicina di ricondurlo in carcere.