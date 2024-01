Furia dei vandali a Domio, raffica di danni a auto e case: indagano i carabinieri

TRIESTE - I carabinieri del Comando provinciale di Trieste stanno indagando su una raffica di gravi danneggiamenti avvenuti tra San Giuseppe della Chiusa, Log e Domio nelle ultime due settimane. Una decina le denunce presentate dai residenti della zona. A finire nel mirino dei presunti responsabili c'è un po' di tutto: autovetture, torrette dell'Acegas, specchietti posti agli incroci della viabilità, numeri civici delle abitazioni e molto altro, per danni complessivamente quantificati in diverse migliaia di euro. Da quanto si apprende i fatti hanno causato molto timore tra gli abitanti della zona, soprattutto nel rione di Domio. Il vandalismo in questione sarebbe iniziato poco dopo Natale e si sarebbe protratto almeno fino a qualche giorno fa. I militari dell'Arma indagano per chiarire i fatti e individuare gli autori dei danneggiamenti.