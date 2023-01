La domotica, l’Internet of Things e le opportunità per gli operatori elettrici

La rapida evoluzione delle tecnologie e i grandi avanzamenti in ambito tecnico e scientifico hanno permesso di automatizzare un numero sempre maggiore di aspetti della nostra vita e connetterli alla rete. Si sono fatte strada nuove discipline in grado di rendere intelligenti o “smart” e connesse le nostre case e le aziende: la domotica e l’IoT o Internet of Things. Ma vediamo di cosa si tratta.

La domotica (dal latino domus, “casa”) è una disciplina che studia le tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita nelle abitazioni. Il suo obiettivo è quello di realizzare una “casa intelligente”, o “Smart Home”, in cui i vari apparecchi e sistemi sono interconnessi e svolgono le loro funzioni in autonomia. L’automazione domestica è possibile grazie alla progettazione ed installazione di impianti domotici, che costituiscono un’evoluzione dell’impianto elettrico tradizionale.

L'Internet of Things (IoT) viene talvolta definito come la quarta ondata della rivoluzione industriale, o l'Industry 4.0. L'IoT descrive la rete di oggetti fisici (things), che hanno sensori, software e altre tecnologie integrate allo scopo di connettere e scambiare dati con altri dispositivi e sistemi su Internet. Questi dispositivi vanno dai normali oggetti domestici ai sofisticati strumenti industriali.

Grazie al trend di crescita che caratterizza questo settore, gli elettricisti con conoscenze approfondite di domotica e IoT sono sempre più richiesti dalle aziende. In risposta al fabbisogno emergente di tecnici specializzati, Enaip Friuli Venezia Giulia ha scelto di investire molto in questo settore, inserendo la domotica e l’IoT all’interno degli indirizzi del corso di qualifica triennale di Operatore Elettrico dedicato ai ragazzi ed alle ragazze in uscita dalle scuole medie.

È in tale contesto che si inserisce anche la visita ai laboratori di robotica applicata delle sedi Enaip Piemonte di Acqui Terme e di Rivoli effettuata dai nostri docenti dei percorsi di qualifica triennale dell'ambito Elettrico, Domotica e IoT. La visita aveva finalità di scambio e confronto con i colleghi che come noi fanno parte della rete ENAIP NET, in vista della realizzazione delle nuove aule di robotica e PLC che verranno presto realizzate nelle sedi Enaip FVG di Trieste e Pasian di Prato (UD). In parallelo, Enaip Friuli Venezia Giulia si sta anche sperimentando nel progetto Erasmus+ “Smart Green Transport” che mira a sviluppare veicoli alimentati da celle a idrogeno controllati da IoT, lavorando sulla sostenibilità e sulle nuove tecnologie. L’esperienza del progetto si trasformerà proprio in una piattaforma di formazione a distanza disponibile per i docenti e gli allievi che vorranno approfondire il tema dell’Internet of Things attraverso una serie di videocorsi.

Grazie al continuo investimento in attrezzature didattiche, allo sviluppo della rete di imprese coinvolte nel processo di formazione, alla possibilità di effettuare stage anche all’estero ed all’intreccio di diversi progetti in questo settore, i nostri allievi acquisiscono, in tutti i percorsi in ambito elettrico, competenze approfondite e ricercatissime sulla realizzazione di impianti elettrici, sull’installazione di impianti domotici, sulla programmazione di sistemi IoT. L’elettricista 2.0 è insomma anche un po’ informatico e un po’ tecnico di rete, ecco perché l’evoluzione di questa figura professionale ne fa uno dei profili più ricercati dal mercato del lavoro.

Alla fine del corso i ragazzi ottengono una qualifica di Operatore Elettrico riconosciuta a livello nazionale ed europeo e possono trovare rapidamente lavoro nelle numerose aziende del settore. Ti interessa questo percorso formativo? Visita la pagina dei corsi per Operatore Elettrico e Automazione oppure contatta Enaip FVG per maggiori informazioni.