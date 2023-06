Il vescovo Trevisi incontra la comunità islamica, la visita alla moschea è storica

TRIESTE - Un'altra prima volta, questa volta storica non solo per lui, bensì per tutta la città. Il vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi ha compiuto una storica visita alla moschea di via della Maiolica. Ad accoglierlo il presidente della nutrita comunità islamica giuliana Akram Omar e l'imam Djamel Chergui. "In un mondo così diviso e conflittuale - ha detto il numero uno dell'ecclesia tergestina, primo vescovo a visitare il luogo di preghiera per i musulmani - abbiamo il dovere di costruire ponti". Don Enrico Trevisi (così ha chiesto di essere chiamato) ha ricordato i valori di pace, fratellanza, amore e giustizia. Una visita che, di fatto, segna un radicale cambio di passo rispetto al recente passato. Il vescovo di Trieste è entrato con decisione nella vita pubblica del capoluogo regionale. Poco dopo il suo insediamento aveva rivolto un pensiero ai lavoratori della Wartsila, invitando tutte le parrocchie a pregare per la sorte delle persone che lavorano nello stabilimento di Bagnoli. Molto attivo sui social, fin dal suo insediamento don Enrico ha spesso pubblicato la frase "ogni giorno una cosa nuova".

"Ogni giorno una prima volta"

Lo scorso 15 maggio aveva incontrato il clero ordinato negli ultimi dieci anni all'interno della Diocesi. Per l'occasione era stata scelta la chiesa della Beata Vergine Maria di Strugnano, in Istria. "E' la prima volta che incontro il rabbino - aveva scritto tre giorni prima - e che per me legge la Scrittura. E' la prima volta che a Trieste prego insieme ai pastori delle altre chiese cristiane. E' la prima volta che faccio il giro per le varie case di accoglienza della Caritas e scopro le centinaia e centinaia di persone accolte e protette. E' la prima volta che entro nel seminario Redemptoris Mater e prego e ascolto la vita e la storia di questa piccola comunità in ascolto del Signore; come pure nel seminario interdiocesano di Castellerio, incontrando uno ad uno i nostri seminaristi. E' la prima volta che entro in tutte le sezioni del carcere e stringo le mani a così tanti detenuti e detenute e incrocio direttamente il loro dolore, la loro speranza, le loro domande. E' la prima volta che incontro i presbiteri di lingua slovena. E' la prima volta che partecipo al festival Sabir, festival dei popoli e delle culture del Mediterraneo. E' la prima volta che incontro il consiglio pastorale diocesano e il consiglio presbiterale, incrociando la gratuità e la passione di tanta gente che ama la chiesa e la vuole più fedele al Vangelo".