Don Malnati dà le dimissioni dopo mezzo secolo a Trieste

TRIESTE - Don Ettore Malnati annuncia le sue dimissioni per raggiunti limiti d’età (79 anni) dopo aver retto per 50 anni la parrocchia di Notre Dame de Sion. L’arcivescovo Enrico Trevisi ha accettato le dimissioni e lo ha dichiarato oggi, sabato 1 giugno, in una comunicazione ufficiale alla cittadinanza: “Una parola speciale per monsignor Ettore Malnati che ha scelto di tornare nel suo paese di origine (Bisuschio) e lì svolgere il suo nuovo servizio. A Lui la gratitudine per tutto il bene svolto non solo nei 50 anni in cui ha retto la comunità di Nostra Signora di Sion ma anche a servizio della diocesi. Non mancheranno le occasioni per testimoniargli la gratitudine”.

Chi è Don Malnati

Don Malnati, docente di teologia presso seminari, scuole e anche alla facoltà di Teologia di Lugano, è annoverato fra i membri della Russian Academy of Natural Sciences per la sua attività teologica ed ecumenica ed è autore di numerosi articoli e pubblicazioni. E’ stato inoltre il segretario particolare di monsignor Antonio Santin dai primi anni 70 e nel 2021 ha ricevuto dal sindaco Roberto Dipiazza la civica benemerenza della città di Trieste nella ricorrenza dei cinquant’anni di sacerdozio “per il contributo dato al dialogo e alla conoscenza reciproca tra le diverse confessioni religiose, quali fattori necessari per una pacifica e costruttiva convivenza in una città come Trieste”. In questa occasione il sacerdote ha anche ricevuto una lettera da Papa Francesco. Noto il suo impegno pubblico e i suoi numerosi interventi su temi di attualità, dalla Ferriera alla questione Wartsila, fino al Silos e ai temi dell’accoglienza.