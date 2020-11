Covid, Fratelli d'Italia chiede al sindaco di utilizzare l'ex Don Marzari di Prosecco

Fratelli d'Italia, in una lettera indirizzata al primo cittadino, chiede di utilizzare l'ex Don Marzari di Prosecco per accogliere i pazienti asintomatici. "L'ex casa di riposo - si legge - è dismessa dal 2007. La struttura è di proprietà del Comune di Trieste ed è stata precedentemente ceduta dalla Regione". La palazzina ha quattro piani, che comprendono anche un seminterrato, per complessivi 15 mila quadrati, ai quali si aggiunge il parco di 5 mila. "I soldi per la ristrutturazione della struttura - continua la lettera - saranno bene adoperati perchè, finita la pandemia potrebbe essere utilizzata per accogliere concittadini bisognosi di assistenza". Da considerare, secondo FdI, anche la posizione: il palazzo, immerso nel verde, è facilmente raggiungibile con i bus urbani ed è adiacente alla "ex camionale" e all'autostrada A4. La lettera è stata firmata da Salvatore Porro, Caludio Giacomelli e Gabriele Cinquepalmi.