Dona il sangue, sviene e batte la testa: giovane in ospedale

TRIESTE - Una giovane di 28 anni è stata trasportata all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasta vittima di un incidente. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi 27 luglio in viale XX settembre. La ragazza aveva appena finito di donare il sangue all'ospedale Maggiore quando, a causa di un lieve mancamento, ha perso l'equilibrio ed è rovinata sull'asfalto. Nell'impatto ha battuto la testa. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure e, successivamente, l'hanno portata al Pronto Soccorso. Non è in gravi condizioni.