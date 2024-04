Donata all’Anps un’auto per le attività di volontariato

TRIESTE - Nei giorni scorsi, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha donato all'Associazione nazionale per la polizia di stato, con sede a Duino Aurisina, una VW Passat sw a trazione integrale, veicolo già utilizzato come auto sanitaria in uso al 118 di Cavalese. Il veicolo è stato donato lasciandone, come dotazione originale, l'impianto che eroga in caso di bisogno 220V, oltre a varie predisposizioni nel vano baule con 7 prese 12V, cassetto, pianale estraibile e struttura in metallo per portare ad esempio vari borsoni anche pesanti, senza che rischino di finire addosso ai passeggeri. La VW Passat va ad aggiungersi alla prima vettura di questa OdV, una Mercedes Classe A acquistata lo scorso anno con il totale contributo di uno dei Volontari. Sul veicolo sarà sempre presente il defibrillatore automatico donatoci lo scorso anno dalla ZKB Banca di Credito Cooperativo del Carso Soc. Coop. – Zadruga Zadružna Kraška Banka, assieme anche a materiale di primo soccorso sanitario. La vettura verrà impiegata in talune occasioni, anche con a bordo personale infermieristico di area critica, facente parte della nostra Organizzazione di Volontariato.