Donati ad Asugi 10 mila euro per l'acquisto di attrezzature e la ricerca

ASUGI ringrazia il Comitato Cielo Aperto per la donazione dell’importo di Euro 10.000,00 da suddividere in parti uguali fra le SS.CC. di Ematologia e di Oncologia dell’ospedale Maggiore di Trieste a sostegno delle attività di ricerca, oltre che per finanziare l’acquisto di beni e la formazione del personale di entrambe le strutture.