Donati ad Asugi quasi mille euro per l'acquisto di attrezzature e la ricerca

L’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina riceve alcune elargizioni in denaro da destinere alla SC di cardiologia di Trieste per l’acquisto di attrezzature (655,00 euro) e alla SS.D. Oncologia Senologica e dell’Apparato Riproduttivo Femminile per l’acquisto di materiale necessario all’attività di ricerca (300,00 euro).

“Ringrazio chi, anche al di fuori dell’emergenza Covid, continua a donare ai nostri reparti, garantendo la possibilità di acquisire nuove strumentazioni e materiali per sviluppare la ricerca e assicurare una sempre miglior assistenza sanitaria ai cittadini del territorio” ringrazia il Vice Presidente FVG con delega alla Sanità, Riccardo Riccardi.