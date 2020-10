Nuove sedie per la S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport grazie agli Amici del Cuore

ASUGI ringrazia l’associazione “Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia” per la consegna alla S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport di dieci sedie impilabili di marca key-ok, il cui valore ammonta a 1.220 Euro (IVA inclusa). Il direttore della S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport, dott. Di Lenarda, ha sottolineato in una nota che le sedie verranno collocate nel nuovo laboratorio multimediale allestito nella struttura, per permettere il distanziamento in tutta sicurezza delle persone che lo utilizzeranno.

