Oltre 10mila euro donati ad Asugi dagli Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia

L’associazione Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia ha donato 10.186,70 Euro ad Asugi per la realizzazione di due nuovi ambulatori presso la S.C. Cardiovascolare e Medicina dello Sport. La donazione consentirà di realizzare una parete mobile attrezzata, per ricavare da un’ampia stanza due ambulatori insonorizzati, migliorando così l’offerta di prestazioni e garantendo una maggior sicurezza per i pazienti che afferiscono alla Struttura, anche in considerazione dell’emergenza connessa all’insorgenza del nuovo Coronavirus.

