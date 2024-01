Bimbo operato per un tumore al cervello: l'Unione al fianco della famiglia

TRIESTE - E' il giorno di Natale e il piccolo Leo, 5 anni e calciatore delle giovanili della Triestina, accusa una forte nausea. I genitori, molto preoccupati, lo accompagnano immediatamente all’ospedale Burlo Garofalo per capire le ragioni del malessere. La diagnosi pesa come un macigno: tumore al cervello. Il piccolo Leonardo è stato quindi operato d’urgenza all’ospedale di Udine e ora la famiglia ha bisogno di una mano per le tante trasferte fuori città, per poter affrontare al meglio il decorso della malattia.

La raccolta fondi

La Triestina Calcio (che nei giorni scorsi ha pubblicato un post sui propri social) insieme a diverse realtà giuliane (come il gruppo "Io tifo Sveva"), hanno deciso di far partire una campagna di raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento così delicato. In questi casi, una donazione anche di pochi euro può essere fondamentale. L’iban sul quale far giungere l'aiuto è il seguente: IT21X0306902233100000012436, ed è intestato ai genitori di Leo, Ion Bujeag e Agripina Ciobanu. È possibile contribuire anche recandosi alla sede della Triestina Calcio in piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1, alla Palestra Maxima di largo Barriera 11, al Bar Gelateria Latte e Miele di via Benussi 7 e allo studio Progetti Fiscali Caf e Patronato in piazza San Giovanni 4.