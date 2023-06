Cultura del donare sangue, dalla polizia un aiuto concreto

TRIESTE - L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato - ONLUS (ADVPS ONLUS) è stata costituita nel luglio 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, con lo scopo di promuovere la cultura della donazione di sangue e perseguire fini di solidarietà sociale. La sede regionale del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una raccolta straordinaria che avrà luogo il 26 giugno dalle ore 8.30 alle 13 in piazza della Borsa a Trieste, con la presenza di un’autoemoteca messa a disposizione dall’Azienda universitaria del Friuli Centrale.

Nell’occasione saranno presenti il presidente nazionale dell’Associazione Claudio Saltari, il responsabile regionale Leonardo Boido e il direttore del Centro nazionale sangue dottor Vincenzo De Angelis. Sono state programmate diverse donazioni di sangue intero e di plasma, anche da parte di residenti in altre regioni, purché muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Tutte le persone interessate potranno contattare preventivamente il referente regionale dell’Associazione per prenotarsi, ricevendo contestualmente l’indicazione dell’orario di presentazione per la donazione. All’iniziativa saranno presenti il prefetto Pietro Signoriello e il questore Pietro Ostuni.