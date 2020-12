Solidarietà al personale sanitario: Coldiretti dona 1500 stelle di Natale

Sono 1500 le stelle di Natale che sono state oggi donate da Coldiretti Fvg al personale sanitario della regione, per dimostrare loro vicinanza e solidarietà. La cerimonia di consegna simbolica si è tenuta nell'ospedale di Cattinara alla presenza del Vice Presidente della regione FVG, Riccardo Riccardi, del Direttore Sanitario, Andrea Longanesi, del Delegato Confederale Coldiretti FVG, Giovanni Benedetti, del Presidente Coldiretti Trieste, Alessandro Muzina, del Direttore presso DAI Emergenza Urgenza e Accettazione e SC Anestesia e Rianimazione, Umberto Lucangelo e del Dirigente infermieristico presso SC Direzione infermieristica e ostetrica, Consuelo Consales.

Interventi

"Questo omaggio della Coldiretti - ha dichiarato Lucangelo - ci rallegra e rincuora, la solidarietà umana ci aiuta a sopportare ciò che non è neanche pensabile. Sarà un Natale diverso rispetto agli altri, dove la componente umana e professionale sarà ricordata più del solito, perché sarà quella che ci permetterà di essere qui il prossimo Natale, sperando che a quel punto la pandemia sia soltanto un ricordo".

"Il secondo evento pandemico è stato più duro del precedente - ha dichiarato Consales - e ha trovato il personale già affaticato. Tuttavia sono orgogliosa di dire che non è mai venuto meno l'impegno e la professionalità. L'evento di oggi è molto importante e dimostra la vicinanza verso i lavoratori, che non si sentono soli in questi momenti difficili. Gesti come questo danno la carica per andare avanti".

Così il delegato confederale Giovanni Benedetti, facente funzioni di presidente regionale: “Come già con la donazione di tonnellate di pasta cento per cento italiana, con l'omaggio delle stelle di Natale Coldiretti esprime la vicinanza delle nostre categorie ai lavoratori in corsia, a tutela però anche di un settore, quello della produzione made in Italy di fiori e piante, messo all'angolo dalla crisi economica”.

Riccardi: "Vaccini in arrivo ma non abbassare la guardia"

Il vice governatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha poi portato l'attenzione sulla "necessità di responsabilizzare tutti al mantenimento di comportamenti fondamentali per frenare il virus: utilizzo corretto delle mascherine, distanziamento sociale e rispetto delle regole".

Riccardi ha quindi ricordato i primi tempi della pandemia, quasi un anno fa, quando uno dei primi pazienti dalla Lombardia in sovraccarico sanitario era stato curato in Regione "il pensiero va a Giovanni, un uomo di 38 anni arrivato a Trieste dalla Lombardia in condizioni disperate, che il sistema sanitario triestino ha salvato e che, una volta guarito, è tornato a casa con le proprie gambe", annunciando poi che "probabilmente il prossimo 27 dicembre buona parte dei protagonisti del servizio sanitario deciderà, simbolicamente, di vaccinarsi, avviando di fatto una nuova fase nella lotta al Covid-19. Per quella giornata il Friuli Venezia Giulia avrà a disposizione le 265 vaccinazioni, stabilite dal Ministero, e destinate al personale sanitario, socio-sanitario - diretto e indiretto - e agli ospiti delle residenze per anziani".

"Impatto della seconda ondata 10 volte superiore alla prima"

"La curva del contagio - ha continuato il vicepresidente del Fvg - presenta dati ancora allarmanti. È stato calcolato un impatto della seconda ondata dieci volte superiore alla prima. Di fronte ai limiti strutturali manifestati da tutte realtà coinvolte, è bene mantenere i toni bassi, usare il buon senso e far tesoro dei risultati positivi che si sono ottenuti".

