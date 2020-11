Solidarietà: oltre 1200 euro di donazioni ad Asugi

L’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ha ricevuto alcune elargizioni in denaro da destinare alla S.C. di Ematologia per l’acquisto di una poltroncina reclinabile per il reparto degenze (450,00euro); ai quattro consultori familiari dei distretti di Trieste a sostegno delle loro attività (200,00 euro); e alla S.S.D. Oncologia Senologica e dell’Apparato Riproduttivo Femminile per l’acquisto di attrezzature per la riduzione dell’alopecia derivante dai trattamenti chemioterapici (600,00 euro).