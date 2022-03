Il Comune per i profughi ucraini, ecco come fare per donare

Riceviamo dal Comune di Trieste e pubblichiamo integralmente

Il Comune con il supporto della Caritas e di altri soggetti del Terzo Settore ha deciso di coordinare le accoglienze in famiglia delle persone che fuggono dalla guerra in Ucraina. E’ attivo il numero di telefono 040 9714545, operativo 9-13 e 15-17, dal lunedì al venerdì, che sarà il centro informativo del Servizio Sociale del Comune di Trieste per l’emergenza Ucraina. Al numero potranno rivolgersi:

- persone/famiglie che danno la loro disponibilità all'accoglienza di profughi

- associazioni o mediatori che danno la loro disponibilità gratuita a collaborare

- persone che offrono appartamenti liberi e disponibili a titolo gratuito.

Chi vuole dare un contributo, può provvedere ad un versamento di denaro sul conto corrente COMUNE DI TRIESTE IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836 BIC/SWIFT: UNCRITM10PA Con la specifica causale “GUERRA UCRAINA”