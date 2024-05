Donk humanitarian medicine, in decisa crescita le prestazioni ambulatoriali per persone fragili

TRIESTE - Presentato oggi il report delle attività di Donk Humanitarian Medicine odv, associazione di volontariato socio-sanitaria attiva dal 2012 per offrire assistenza sanitaria gratuita alle persone, italiane e straniere, che per diversi motivi fanno fatica ad accedere alle cure mediche. Hanno presentato il report Stefano Bardari, cardiologo e presidente di Donk, Francesco Zanuttin, coordinatore del progetto Italia Donk, Roberto Buttignol e Cecilia mauri di Medici Senza Frontiere, e padre Giovanni La Manna, direttore della Caritas. Un servizio per coloro che sono sprovvisti della tessera sanitaria o non risultano iscritti all'anagrafe sanitaria regionale per i quali spesso l'accesso ai servizi sanitari sul territorio diventa complicato e le cure mediche di base difficili da ottenere. Sono circa 70 i medici e infermieri volontari, attivi ogni giorno per prestare gratuitamente il loro servizio in stretta collaborazione con le istituzioni e con le associazioni presenti sul territorio che si occupano di indigenti, di accoglienza dei richiedenti asilo, di minori stranieri non accompagnati e di persone senza fissa dimora.

I numeri

Nei diciotto mesi presi in esame nel report il numero dei volontari è aumentato in maniera importante (+25 per cento). In questi ultimi anni, infatti, è esponenzialmente aumentata la richiesta di assistenza sanitaria da parte non solo delle classi più fragili della popolazione locale, ma anche da parte di una nuova categoria di utenti, ossia coloro che appartengono ai flussi migratori che interessano la nostra regione per lo più come luogo di transito verso altre zone. L’analisi dei dati ha rivelato che sono state 4.631 le persone visitate nel periodo di interesse (+41 per cento), di cui il 95 per cento di sesso maschile e il 92 per cento senza tessera sanitaria. L’impegno dei volontari ha permesso di aumentare la quantità di “ambulatori”, ovvero la presenza in una certa fascia oraria, sia in modalità “fissa” all’interno delle strutture di accoglienza sia in modalità “mobile” grazie a Donky, il camper-ambulatorio acquistato e allestito grazie al contributo della Fondazione CrTrieste e del Rotary Club Trieste Nord. Si è arrivati così ad avere 8 ambulatori fissi a Trieste, tra centro diurno di San Martino al Campo, casa Malala a Fernetti e ostello scout a Campo Sacro, e 2 mobili, a Gradisca d’Isonzo e Trieste. L’ambulatorio più “impegnativo” è stato quello del Centro Diurno di via Udine, dove da agosto 2022 a dicembre 2023 sono state effettuate 3.862 visite e dove la presenza dei volontari è passata da 2 a 5 giorni in settimana. Seguono Casa Mala con 552 e Ostello Scout con 1.066. Parallelamente all’attività in presenza è stata confermata l’assistenza a ben 19 strutture di accoglienza, volontariato o dormitori che vengono assistite dai volontari di Donk grazie al mantenimento del consulto telefonico. Questo servizio, creato durante la pandemia, si è rivelato un prezioso strumento di supporto per gli operatori dei centri, che sanno di poter contare sulla professionalità e sull’umanità dei medici e degli infermieri volontari di Donk. Da luglio 2022 a dicembre 2023 le richieste sono state in totale 521, di cui il 59 per cento ha riguardato adulti e il 41 per cento minori.

Le persone visitate: età, provenienza e tipologia di intervento

Il 50 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, il 25 per cento dai 30 ai 40 anni, il 25 per cento supera i 40anni e il 4,5 per cento è un minore straniero non accompagnato. Sono in totale 61 i Paesi di provenienza, tra cui spiccano Pakistan (55,6 per cento), Afghanistan (16 per cento) e Bangladesh (9 per cento). Le patologie più riscontrate sono state di tipo cutaneo, lesioni da traumi causati dal viaggio e malattie infettive respiratorie. Seguono per frequenza disturbi articolari da sforzo o conseguenti a traumi, problemi digestivi e patologie odontoiatriche. Di particolare interesse i disturbi della salute mentale, soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato avviato un progetto ad hoc di supporto psicologico anche grazie alla Fondazione Pietro Pittini. I risultati verranno presentati nella seconda metà del 2024 al termine della prima rilevazione.

L'ambulatorio mobile "Donky"

Ulteriore novità, oltre all’aumento della disponibilità settimanale, anche la possibilità di utilizzare un mezzo mobile, “battezzato” Donky, acquistato e allestito grazie al contributo della Fondazione CrTrieste e del Rotary Club Trieste Nord, e che ha permesso di andare incontro alle esigenze specifiche rilevate grazie alla presenza di due sanitari e di un mediatore per fornire servizi di medicina generale insieme e alcuni esami specialistici. Dal 26 luglio 2023 al 10 gennaio 2024 Donky è stato attivo 41 giornate. L’equipaggio, composto di volontari, ha visto impegnati in totale: 16 medici, 4 infermieri, 1 conducente, 1 volontaria del servizio civile universale e 1 mediatore culturale. I siti monitorati sono due, ossia la chiesa di San Valeriano a Gradisca d’Isonzo e la mensa dei frati cappuccini minori di Montuzza a Trieste. Tra le 301 persone visitate in quasi il 90 per cento dei casi si è trattato di persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni; il 96 per cento di origine straniera e il 4 per cento di origine italiana, il 95 per cento uomini e il 5 per cento donne.

La rotta balcanica

Il 2023 è stato caratterizzato da un aumento significativo del numero di migranti in arrivo dalla rotta balcanica che ha fatto emergere le difficoltà del sistema di accoglienza che non è stato in grado di dare una pronta risposta a tutti coloro che necessitavano di aiuto. Da questa riflessione è nata, alla fine dell’estate scorsa, la spinta a organizzare un monitoraggio della salute nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria e al cosiddetto silos, struttura fatiscente e luogo di ricovero per molti migranti arrivando a ospitare fino a 400 persone. "Abbiamo coinvolto - ha spiegato Zanuttin - Medici Senza Frontiere, realtà specializzata in questo tipo di attività e con cui era già stato stipulato un protocollo di intesa in occasione dell’emergenza Ucraina. In questo modo è stato possibile creare un team preparato che ogni giorno per cinque settimane tra febbraio e marzo 2022 si è recato nella zona di maggior densità di migranti per verificare la necessità di approfondimenti medici, fornire informazioni sui servizi igienico-sanitari disponibili e dare orientamento sanitario. È stato inoltre condiviso e adattato un modello di certificazione e strutturata una scheda di raccolta dati. Tra febbraio e marzo 2024 sono state 140 le visite effettuate, di cui 118 con Msf, 122 come prima visita e 18 come follow up. 51 persone sono state indirizzate verso altri servizi o strutture sanitarie, 4 persone inviate in ospedale per approfondimenti e 2 minori stranieri non accompagnati portati in Questura per avviare la richiesta di documenti. Questa attività rappresenta un ulteriore sforzo dei volontari per garantire il Diritto alla salute, sancito dall’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani, sia a coloro che si trovano a dover trovare riparo in luoghi con condizioni igienico-sanitarie assenti, sia tutelare il Diritto alla salute di tutta la comunità, attraverso il controllo di eventuali condizioni di pericolo sanitario".