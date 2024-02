Donna aggredita a San Valentino, applicato il braccialetto elettronico al compagno

Nella notte del 15 febbraio, una volante della Polizia di Stato è intervenuta presso l’Ospedale di Cattinara, dopo che il personale medico aveva segnalato la presenza di una donna ricoverata per un’aggressione subita, nel corso della serata di San Valentino, per mano del compagno, P.R. classe 1980, già destinatario, per fatti analoghi, di un provvedimento di ammonimento del Questore di Trieste. La vittima, con evidenti segni di lesione sul corpo e sul volto, riferiva agli agenti che, dopo avere trascorso la serata di San Valentino con il compagno ed una coppia di amici nella sua abitazione, era iniziata una discussione con il fidanzato. Nel corso della lite, avvenuta per motivi di gelosia, l’uomo, dopo aver congedato gli ospiti, ha aggredito la donna, afferrandola per il collo e spingendola sul divano. Poi, con il ginocchio che le premeva il costato, la ha colpita violentemente con dei pugni, procurandole lesioni personali quali fratture costali e un trauma cranico con un referto all’atto delle dimissioni di 41 giorni di prognosi. Si è trattato dell'ennesimo episodio compiuto dall’uomo: la donna, infatti, ha dichiarato che, nel corso della loro relazione, numerosi erano stati gli episodi di violenza. I fatti descritti, comunicati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, sono confluiti in un fascicolo d’indagine già aperto e per il quale il Commissariato di San Sabba era stato delegato per acquisire elementi utili d’indagine. Le reiterate violenze subite dalla donna a cui si è aggiunta l’ultima aggressione del 15 febbraio hanno determinato una richiesta di una misura cautelare da parte del Pm titolare del fascicolo che è stata accolta dal Gip di Trieste, il quale ha emesso un’ordinanza per il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi dalla stessa frequentati tenendosi ad una distanza non inferiore a 500 metri, nonché il divieto di comunicazione con la medesima e l’applicazione del braccialetto elettronico.