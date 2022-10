Donna morsa da una vipera, l’amico: “Già dimessa, è stata derubata in ospedale”

Riportiamo il post di Enrico Benussi dal gruppo Misteri e meraviglie del Carso

Non mi era mai capitato (per fortuna) in tanti anni di escursioni da me accompagnate di assistere una persona morsa da una Vipera dal corno, Vipera ammodytes. Sabato scorso un'amica ha avuto la sfortuna di poggiare la mano involontariamante sopra, dico sopra, un maschio di due anni posizionato in modo raccolto su un paletto in legno nei pressi di un ghiaione della Val Rosandra (Carso triestino). La risposta è stata ovviamente immediata.

Prontamente soccorsa con le note procedure di emergenza è stata accompagnata a piedi al vicino rifugio Premuda dove erano stati allertati i soccorsi ed un'ambulanza era in attesa. Antonella, alla quale va il plauso di aver sempre mantenuto la calma, è stata quindi trasportata in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, seppur degne di assoluta attenzione da parte dei medici che l'hanno ricoverata precauzionalmante in terapia intensiva, sono migliorate tanto da essere oggi stesso dimessa. Le notizie apparse sui media hanno, come spesso accade, reso sensazionale l'evento con informazioni superficiali ed errate sull'accaduto e sullo stato di salute di Antonella.

A margine, sentiti gli amici e colleghi erpetologi (Sergio Dolce e Nicola Bressi), va segnalato che in Val Rosandra non si sono mai verificati incidenti del genere almeno negli ultimi 60 anni ed anche le nostre osservazioni in loco, me compreso, non superano la quindicina di casi, ciò ad avvalorare le abitudini schive che caratterizzano questa specie di vipera. Una nota che mi amareggia veramente è data dal fatto che Antonella è stata derubata in ospedale dei valori contenuti nel portafoglio durante i due giorni trascorsi in terapia intensiva e medicina d'urgenza. Una vergogna.