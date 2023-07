Tragedia in una casetta a Zaule, nell'incendio morta una donna

TRIESTE - Una donna nata nel 1949 è morta in un incendio scoppiato nella notte in una casetta di via di Zaule, nell'omonimo rione. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato causato da una sigaretta. Sul posto i sanitari del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. All'arrivo dei vigili le fiamme si erano autoestinte. A causa della presenza di fumo e di monossido nell'appartamento, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste hanno provveduto alla ventilazione forzata attraverso l'utilizzo di elettroventilatori ed all'evacuazione del piano superiore dell'edificio. Sul posto anche personale del Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale. L'intervento è ancora in corso.