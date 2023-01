Il torrente si ingrossa per la pioggia e rimane bloccata in val Rosandra: soccorsa 51enne

Si ritrova bloccata sul sentiero in Val Rosandra perché le piogge hanno ingrossato il torrente, così chiama il soccorso alpino che la trae in salvo. E' successo oggi, mercoledì 18 gennaio, tra le 12 e le 14, a una 51enne di nazionalità russa e residente da tanti anni a Trieste. Sono intervenuti cinque tecnici della stazione di Trieste del soccorso alpino. La signora stava cercando di rientrare dalla sua escursione, che al mattino si era svolta lungo la via delle acque in Val Rosandra. Era partita dal rifugio Premuda e aveva superato la cascata ma al rientro, a causa delle piogge che avevano ingrossato il torrente, non riusciva più a riattraversare il tratto in prossimità della cascata, dove sono presenti salti di roccia, e così ha chiamato il Nue 112. I tecnici l'hanno raggiunta in breve tempo e hanno attrezzato delle corde fisse, imbragandola, assicurandola ad una corda e aiutandola ad attraversare. La donna è stata poi riaccompagnata alla sua auto. Vigili del Fuoco sul posto.