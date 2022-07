Trovata sui binari in stato confusionale: ritardi sulla tratta Trieste - Venezia

Una donna di origine straniera vaga sui binari in stato confusionale ma le forze dell'ordine intervengono in tempo per salvarla. Come riporta Telefriuli, l'episodio è accaduto nei pressi di Cervignano sulla tratta Trieste - Venezia, nella mattinata di oggi, domenica 3 luglio. I viaggiatori diretti dal capoluogo giuliano a quello veneto hanno subito dei disagi, con ritardi di circa circa mezzora, nella tarda mattinata. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a diverse chiamate, che parlavano di una donna in pericolo. Una volta intercettata e soccorsa la persona, la circolazione è stata riaperta.