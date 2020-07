Cade nel porticciolo di Santa Croce e si procura un trauma cranico

Una donna è caduta procurandosi un trauma cranico al porticciolo di Santa Croce. Intervenuta la Capitaneria di Porto, che con la sua motovedetta ha portato in loco il personale del 118. Sopraggiunti in seguito anche i Vigili del fuoco. L'intervento dei soccorritori è stato laborioso e ha richiesto più di due ore. La donna, una 52enne originaria di Busto Arsizio, ha inizialmente perso conoscenza e si è provocata delle fratture. Nel complesso il suo stato di salute non risulterebbe grave.

