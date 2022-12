Precipita in acqua e rischia di annegare, anziana grave a Cattinara

TRIESTE - Si trova ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso di Cattinara la donna di 85 anni che, nella tarda serata di oggi 30 dicembre, è stata salvata dai sanitari del 118 nelle acque del Canal grande, in pieno centro a Trieste. L'anziana è caduta in acqua ed è stata recuperata, in prima battuta, da alcuni giovani passanti che hanno notato un corpo galleggiare. Le condizioni della donna (che sembrerebbe essersi allontanata da una casa di riposo) sono apparse da subito critiche. Sul posto, oltre al 118 che ha prestato le prime cure alla malcapitata, anche una pattuglia della polizia locale.