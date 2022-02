Pomeriggio di paura a Fiume: donna aggredita e uccisa in un bar del centro

Grave fatto di sangue ieri pomeriggio a Fiume. Una donna di 67 anni è stata uccisa da un uomo nel bar Pin, in piazza dei Paolini. Lo riportano i media croati. Il fatto si è verificato in pieno centro davanti agli occhi del cameriere, attualmente ancora in stato di shock. Secondo le testimonianze, i due si sono incontrati in bar intorno alle 14:30, hanno ordinato un tè e un caffè e, ad un certo punto, l'uomo si è scagliato contro la 67enne e le ha inflitto diversi colpi mortali sul corpo e alla testa. Dopo averla massacrata di botte, si è dato alla fuga. L'omicida, un artista di strada di 36 anni che lo scorso anno aveva partecipato alla trasmissione televisiva Supertalent, è stato arrestato qualche ora dopo.