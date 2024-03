Giornata internazionale della donna: diverse le iniziative in programma

Il comune di Trieste mette in campo una serie di iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna, il prossimo venerdì 8 marzo, in un momento delicato che vede, appunto, le donne al centro di fatti di cronaca, che spesso sfociano nel femminicidio. I dati nazionali sono allarmanti: sono 119 le donne uccise in Italia nel corso del 2023. Un femminicidio ogni 72 ore, 96 in ambito familiare o affettivo. Questi i dati del ministero dell’Interno. Per restare ai casi di "casa nostra", a Trieste, il 6 marzo 2023, ha perso la vita l'ottantaquattrenne Iolanda Pierazzo, uccisa con un colpo di pistola alla testa dal marito. In Fvg ci sono stati altri due casi: quello di Benita Gasparini, uccisa a Campoformido da uno sconosciuto con due coletllate alla schiena, quello di Laura Pin di Fiume Veneto in provincia di Pordenone, uccisa dal marito con un colpo alla testa. E in Friuli, a Piancavallo, ha perso la vita la giovane Giulia Cecchetin, assassinata con diverse coltellate al collo e alla testa. Oltre ai numerosissimi episodi di violenza di genere, molti dei quali restono sotto traccia perchè le vittime hanno paura di ritorsioni . "Vogliamo lavorar - ha dichiarato stamani in occasione della presentazione delle iniziative, l'assessore alle Politiche dell'educazione e della Famiglia con delega alle Pari opportunità, Maurizio de Blasio - in un'ottica di incontro e di riflessione, cercando di arginare la conflittualità che certi temi si portano dietro. Ci siamo concentrati particolarmente sul tema delle pari opportunità, ma senza dimenticare che abbiamo una questione molto importante da affrontare: quello della violenza, che la cronaca ci racconta troppo spesso e che, aspetto ancora più grave e che lo rende ancora più preoccupante, investe anche il mondo giovanile". Intanto per tutto il mese di marzo sarà pubblicizzato il numero antiviolenza ed antistalking 1522 sui mezzi del trasporto pubblico locale. Inoltre la Fontana del Nettuno in piazza della Borsa dalle ore 18 alle 21 sarà illuminata di viola.

Le iniziative

Tra le iniziative presentate oggi importante quella dei Civici Musei di Trieste che renderanno omaggio a donne, ragazze e bambine riservando loro la possibilità di visitare le sedi museali gratuitamente. L'iniziativa è valida per la visita dei Musei che normalmente prevedono il pagamento del biglietto d'ingresso ossia il Museo Revoltella (esluse le mostra su Ligabue e Van Gogh), il Museo teatrale Carlo Schmidl, il Museo del Castello di San Giusto, il Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez e il Museo di Storia Naturale. Sempre l’8 marzo, inoltre, le donne avranno accesso gratuito anche al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, allo Science Centre Immaginario Scientifico, al Museo nazionale dell’Antartide "Felice Ippolito" e al Museo della Comunità ebraica "Carlo e Vera Wagner". Ancora l'8 marzo, dalle ore 9 alle 13 presso la Sala Luttazzi gli Istituti scolastici superiori aderenti parteciperanno ad una tavola rotonda organizzata dal Comune di Trieste dal titolo “Professioni al femminile - Le pari opportunità come opportunità per tutti”. Nel corso della conferenza stampa sono state ricordate anche le iniziative per l’8 marzo curate dalle diverse associazioni del terzo settore e sostenute dal Comune.