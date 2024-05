Dopo quasi duecento giorni dall'inaugurazione apre il giardinetto della Maddalena

TRIESTE - "A dieci giorni dal flash mob del 11 maggio del comitato Maddalena Vive il nuovo spazio verde del rione della Maddalena tra via Marenzi e via Molino a Vento è stato finalmente aperto". Lo annuncia con una nota il Comitato Maddalena Vive. Il giardinetto era stato inaugurato l'11 novembre 2023 dal sindaco Roberto Dipiazza e dopodiché sono passati 187 giorni dall'apertura. "Un piccolo ma importante momento per il nostro rione - ha commentato Valdo Cozzi di Maddalena Vive - e un passo verso la proposta del nostro comitato di realizzare "l'anello verde della Maddalena" un percorso pedonale che possa mettere in collegamento spazi verdi esistenti e potenziali presenti nel rione. Crediamo che questo spazio possa diventare un luogo importante per costruire relazioni e comunità e ci stiamo già attivando con chi abita attorno al giardino per organizzarvi nelle prossime settimane una festa di quartiere". Nel cartello appeso sul cancello d'ingresso è indicato che il giardinetto sarà aperto d'estate dalle 8.15 alle 19.45 e d'inverno dalle 8.15 alle 17.45. Sempre dalla tabella si apprende che il nome del giardino è Santa Maria Maddalena.