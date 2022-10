Vaccini: al via la campagna per l'antinfluenzale, raccomandata la quarta dose anti Covid

Parte il 12 ottobre la campagna per il vaccino anti influenzale, che sarà possibile ricevere in concomitanza con la seconda dose booster del vaccino anti covid, entrambi raccomandati agli over 60 e ad alcune categorie di soggetti fragili. La Regione punta a potenziare il ruolo delle farmacie, con l’obbiettivo di portare al 10 per cento le farmacie disposte a somministrare l’anti influenzale e, come dichiarato oggi in conferenza stampa, è in corso di firma un accordo con le farmacie aderenti affinché, in futuro, possano somministrare in loco anche il vaccino anti Sars - Cov 2. I due vaccini possono essere inoculati contestualmente e per prenotare ci si può rivolgere direttamente al proprio medico di base. La somministrazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata, sarà gratuita per le categorie a rischio (over 60 e soggetti fragili) e per i lavoratori dei servizi pubblici di primario interesse collettivo.

E’ stato ricordato che l’influenza causa ancora diversi decessi nei soggetti sensibili, diverse migliaia l’anno in Italia (In media 8mila secondo l'Iss) e tra i 15mila e i 70mila in Europa. Durante il 2020 e 2021, anche a causa delle norme anti – Covid e dell’obbligo dei Dpi, i contagi da influenza sono stati minori rispetto agli anni scorsi ma "la mortalità osservata - è stato detto - è stata più alta della mortalità attesa". Le vaccinazioni anti Covid sono state effettuate nella popolazione con una copertura ottimale fino al primo booster ma per il secondo (la cosiddetta quarta dose) l’adesione è stata minore a causa, probabilmente, della cosiddetta 'stanchezza vaccinale', che si verifica quando vengono proposti richiami a cadenza ravvicinata.

Il governatore Massimiliano Fedriga, presente in conferenza stampa, ha fatto il punto sull’attuale situazione pandemica e ha dichiarato che “c’è un aumento di contagi e di ricoveri ma la situazione è sotto controllo perché buona parte degli ospedalizzati sono ricoverati ‘con’ e non ‘per’ Covid. Al prossimo Governo chiederò un conteggio che tenga conto di questa differenza. Ciononostante la malattia può ancora risultare fatale nei soggetti fragili, per i quali raccomandiamo la vaccinazione”.

Il vicegovernatore Riccardo Riccardi ha ricordato che finora sono state somministrate 2 milioni e 700mila dosi di vaccinazioni anti-Covid e che l'ultima campagna antinfluenzale ha registrato in Friuli Venezia Giulia un'adesione del 59,31 per cento degli over 65 e del 26,3 degli operatori sanitari. Si ricorda che chiunque, dai 12 anni in su, può chiedere di effettuare le vaccinazioni previa valutazione del medico.