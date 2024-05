Doppio blitz sulle rive: furti al chiosco del Pedocin e alla società Alpe Adria

TRIESTE - Doppio blitz con furto sulle rive nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio. Come riporta Telequattro, il ladro ha colpito il chiosco al fianco del Pedocin, tagliando i cavi della telecamera, che è stata poi distrutta, per poi sfondare la porta e prelevare il fondo cassa per un bottino di 150 euro. Poco dopo è stata colpita la società Canottieri Alpe Adria, da cui è stato sottratto il contenuto della cassetta delle mance, per un totale di 30 euro. La polizia di Stato, che indaga sul caso, avrebbe elementi per ritenere che i due episodi possano essere collegati, con medesime modalità. Anche nel secondo caso, infatti, una telecamera è stata distrutta, anche se un altro dispositivo è rimasto intatto e avrebbe prodotto immagini utili alle indagini.