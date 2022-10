Doppio incidente in autostrada, automobilisti soccorsi dal 118

Due incidenti stradali lungo il raccordo autostradale Ra13 a Trieste e a Duino Aurisina questo pomeriggio, in direzione Venezia. Il primo incidente si è verificato a un km circa da Sistiana dove un uomo alla guida della sua auto è stato colto da una crisi epilettica ed è stato soccorso dagli equipaggi di una automedica e di una autoambulanza del 118. Non è in gravi condizioni. Il secondo incidente è avvenuto proprio a causa del primo sinistro, nei pressi della corsia di sorpasso sempre sul raccordo autostradale. Nessun ferito grave neanche in questo caso.