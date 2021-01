Dorme in un ascensore e non si fa identificare dalla Polizia: denunciato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un cittadino tedesco del 1970. E' stato sorpreso da un condomino dormire all'interno dell'ascensore di uno stabile in via Baiamonti. Agli operatori di una Volante intervenuti sul posto il comunitario si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Motivo per il quale è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.