Muore nella notte in una residenza per senzatetto: aveva 27 anni

Trovato morto ieri mattina alla Marcelliana, una struttura per senzatetto di Monfalcone, un cittadino pakistano di 27 anni. Come riportato da Telefriuli sembra avesse bevuto un po'nella serata di venerdì, e aveva fatto ritorno nel luogo che, da qualche giorno, stava frequentando. Purtroppo il giorno dopo è stato trovato senza vita nel luogo in cui si era steso per dormire. La morte è soprggiunta per cause naturali e si esclude la responsabilità di terzi. La Procura ha comunque disposto l'autopsia sul corpo del giovane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.