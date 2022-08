Dormiva per terra con coltelli e marijuana in tasca: denunciato triestino

Viene 'beccato' dalla polizia locale mentre dorme per terra, ma appare subito alterato e nervoso e gli agenti lo perquisiscono. Aveva con sé due coltelli e una piccola quantità di marijuana, poi sequestrati. E' successo a Monfalcone in via Barbarigo durante la consueta attività di controllo del territorio effettuata dalla polizia Locale. La persona, residente a Trieste, è stata denunciata a piede libero per porto illegale di arma. Inoltre, all’uomo è stato irrogato il daspo urbano ed è stato segnalato alla Prefettura di Gorizia quale assuntore di sostanze stupefacenti.