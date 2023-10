Auto abbandonate in strada da anni: ecco dove vanno a morire e come vengono recuperate

TRIESTE - Che fine fanno le auto abbandonate una volta rimosse? Vengono riciclate e riutilizzate in varie maniere per una percentuale vicina al 95 per cento. Le vetture vengono così scomposte e separate in varie componenti, alcune delle quali saranno trasportate anche fuori Trieste e trattate da ditte specializzate in diverse città italiane. Un complesso e articolato percorso, come ci racconta Roberto Zampa, titolare dell’azienda “Fratelli Zampa” che dal 1951 si occupa del recupero e della raccolta dei veicoli abbandonati. Proprio oggi 17 ottobre è stato presentato alla stampa il bilancio delle operazioni di recupero avvenute negli ultimi tre anni nelle aree dei comprensori Ater di Trieste, operazione portata avanti di concerto con la polizia locale. Ma andiamo con ordine a ripercorrere cosa accade ad un’auto abbandonata, ad esempio in una pertinenza Ater, dalla sua individuazione fino al suo smaltimento.

Per prima cosa è necessario rintracciare il proprietario che, nel caso di abbandono volontario, incorre in una sanzione e deve occuparsi delle spese di smaltimento. In alcuni casi è un cittadino straniero spesso irreperibile, in altri è deceduto, e le autorità procedono ad individuare eventuali eredi. In mancanza degli stessi (o se questi hanno rifiutato l’eredità), si procede allo smaltimento a spese dell’Ater, che dovrà anche occuparsi di svuotare l’auto se piena di rifiuti. Una volta liberata, interviene un’azienda per la rimozione e il trasporto al centro di raccolta.

Passaggio successivo è la bonifica, entro dieci giorni, da liquidi come carburanti, antigelo e olio, batterie e altri componenti pericolosi. Si separa poi la carcassa dell’auto dai vetri, dalle plastiche, dal motore e dai vari componenti, che vanno avviate al riciclo in altre ditte specializzate.

“La nostra missione è quella di scomporre il veicolo in modo che tutti questi elementi vengano riciclati, come prevede la normativa europea - così Zampa -. Seguiamo la regola delle tre r, ovvero reimpiego, riciclo e recupero. Nel riciclo entra in gioco una vera e propria filiera di aziende in giro per l’Italia”.

A questo punto, materiali come plastica e vetro diventano un Mps (materia prima seconda), e vengono avviate verso una nuova vita. A seconda della tipologia di materiale ci sono impianti in varie città italiane, come a Udine, a Roma, nel Veneto o in Emilia, ognuno specializzato nel suo settore. Anche le gomme vanno sgretolate, e in alcuni casi sono destinate ai cementifici. La carrozzeria pressata nel classico “cubo”, invece, viene mandata in impianti preposti, ad esempio a Bologna o nel Lazio, che la convertono in fazzoletti di lamiera, impiegati poi in un successivo uso industriale.

Nel dettaglio, l’85 per cento di un’auto è in capo al demolitore ed è destinato al riuso e al reimpiego, mentre il restante 15 per cento viene smaltito in attesa che l'Italia normi il recupero energetico, già attuato in altri paesi dell'Unione Europea.