Doveva scontare oltre sette anni di carcere: latitante arrestato al Lisert

Nel pomeriggio di ieri la volante del Commissariato “Duino Aurisina”, durante le consuete verifiche del transito veicolare al casello del Lisert, procedeva al controllo di un autobus con targa rumeni. Fra i vari passeggeri, diretti al proprio Paese, vi era A.S.P., di anni 46. Gli agenti svolgevano approfonditi accertamenti sul suo conto, dai quali emergeva il suo stato di latitanza.

L'uomo era, infatti, ricercato dalla Procura di Trieste per l’esecuzione di un cumulo di pene, maturate a seguito della commissione di svariati reati, contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione, il cui computo totale da scontare ammontava a sei anni, sette mesi e 28 giorni. Il cittadino rumeno veniva, pertanto, condotto in carcere al Coroneo per espiare la lunga detenzione.