Dpcm: ristoratori e palestre organizzano due proteste pacifiche in piazza Unità

I gestori di ristoranti, bar e palestre non mandano giù il nuovo Dpcm del Governo Conte e scendono in piazza con due proteste pacifiche. La chiusura anticipata alle 18 per bar e ristoranti e lo stop totale alle palestre non sembra, per queste categorie, un'opzione accettabile, e sono intenzionati a dimostrarlo.

Oggi, lunedì 26 ottobre alle 18 ci sarà quindi una manifestazione a Trieste in Piazza Unità davanti ai palazzi della Comune e della Regione, organizzata da alcuni titolari di attività del settore palestre, bar e ristorazione. Tutti i triestini sono invitati a partecipare. Si tratta in questo caso di un "flash mob" spontaneamente organizzato dai rappresentati delle categorie chiamate in causa, mentre una manifestazione ufficiale organizzata dalla Fipe si terrà nello stesso luogo, davanti al palazzo della Regione, alle 11:30 di mercoledì 28 ottobre.

"Chiediamo la riapertura immediata dei nostri locali - dichiara Bruno Vesnaver, ex presidente della Fipe, che parteciperà a entrambi i sit in - non accettiamo chiusure e vogliamo aprire alle condizioni di prima, che ci vanno benissimo, anche con i ristoranti aperti fino alle 23, non possiamo aspettare. Abbiamo saputo che ci daranno l'elemosina ma non la vogliamo da nessuno: la parola d'ordine è lavorare, se no si va incontro alla catastrofe sociale".