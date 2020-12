Dpcm Natale: anche il Parco di Miramare va "in lockdown"

Se fino ad ora il Parco aveva potuto regolarmente aprire i cancelli regalando ai suoi visitatori gli scorci e la bellezza dei suoi 22 ettari di boschi, sentieri e prati, dal 24 dicembre fino al 6 gennatio non sarà più possibile. Grazie a una speciale deroga chiesta e ottenuta dalla Direzione, il Parco del Castello di Miramare, unico in Italia, aveva “resistito” alla chiusura disposta a inizio novembre dal DPCM che decretava la sospensione dei servizi al pubblico di tutti i musei. Parallelamente a Miramare, infatti, anche Capodimonte era aperto in deroga ma aveva optato chiudere i fine settimana e i giorni festivi.

Il lockdown

L’entrata in vigore delle misure restrittive imposte dal Decreto Natale n° 172 del 18 dicembre impone un lockdown generalizzato per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 che coinvolgerà anche il Parco, in ottemperanza all’obbligo di stare a casa e non uscire se non per questioni indispensabili ed emergenziali. Il Parco del Castello resterà quindi chiuso al pubblico dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi.

Le mostre

Saranno sospesi i servizi al pubblico anche del Museo e della mostra dedicata a Marcello Dudovich alle Scuderie del Castello, che chiuderà definitivamente come previsto il 10 gennaio. È stato possibile prorogare il Focus on dedicato alla fotografia nell’Ottocento allestito della Sala Progetti del Museo di Miramare. “La Scienza della Visione. Fotografia e strumenti ottici all’epoca di Massimiliano d’Asburgo” sarà nuovamente visitabile non appena le disposizioni ministeriali renderanno possibile la riapertura dei musei. Arrivederci al nuovo anno con l’impegno che, anche in questi giorni di chiusura, il Parco di Miramare continuerà a essere accudito e curato in attesa di accogliere nuovamente gli affezionati visitatori.