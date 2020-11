Dpcm, la nuova autocertificazione per gli spostamenti dopo le 22

Il Fvg è ufficialmente zona gialla. Lo ha annunciato Conte nel corso della conferenza stampa di mercoledì 4 novembre. Secondo quanto dichiarato, l'entrata in vigore del nuovo Dpcm slitta a venerdì.

Intanto torna disponibile l'autocertificazione per gli spostamenti. Il modulo, valido fino al 3 dicembre, è stato emesso dal Ministero dell'Interno ad ottobre. Si ricorda che il documento servirà per gli spostamenti che avvengono dopo il coprifuoco, previsto dalle 22 alle cinque in tutta Italia. Sarà possibile uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità e motivi di salute. Il che fa presupporre che bisognerà dotarsi delle famose autocertificazioni.

modello_autodichiarazione_novembre_2020-2

Allegati